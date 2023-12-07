МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Работать с Россией и в России было выгодно, сейчас выгодно и будет выгодно, заявил президент России Владимир Путин.

"Работать с Россией и в России выгодно. Было выгодно, сейчас выгодно и будет выгодно. И этот факт подтвержден веками, опытом поколений: купцов, предпринимателей, бизнесменов по всему миру", — отметил российский лидер.

По словам Путина, Москва заинтересована, чтобы российский рынок был открытым и конкурентным.

Кроме того, Россия активно осваивает собственный рынок, что влечет за собой благоприятные результаты, а на потребительском рынке страна отказывается от услуг, навязанных брендами.

По словам Путина, представители иностранного бизнеса, несмотря на давление со стороны чиновников, намерены сотрудничать с Россией. "Многие иностранные предприятия и организации, несмотря на давление своих правительств, своих чиновников, заявили, что хотят и дальше работать в нашей стране. Мы это только приветствуем. И вот такие наши коллеги, несмотря на внешнее давление, либо сменили название и сохранили свое присутствие на рынке, либо просто менеджменту передали, если по-честному сказать, с правом обратного выкупа, вот и все. И дай бог им здоровья", — заметил президент России.

Путин также оценил увеличение количества зарубежных компаний, несмотря на давление со стороны западных стран. "С начала марта 2022 года по ноябрь текущего года количество зарубежных компаний в России, хочу на это обратить внимание, несмотря на все давление политических элит Запада, количество зарубежных структур, работающих в России, не сократилось. Представляете, я сам с удивлением обнаружил, когда материал посмотрел. Увеличилось", — заметил он.

"Россия зовет" — глобальный инвестиционный форум ВТБ. Четырнадцатый форум проходит в Москве в Центре международной торговли 7 — 8 декабря 2023 года. Тема: "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики".

Как отмечал глава ВТБ Андрей Костин, в современном мире консолидация предпринимателей особенно важна, поскольку такие задачи, как внедрение новых технологий, реализацию инфраструктурных проектов, а также создание альтернативных финансовых инструментов можно решить только в условиях кооперации.

Отмечается, что в форуме примут участие гости из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива и других государств.

Ранее сообщалось, что "Россия зовет!" впервые пройдет, в том числе на китайском языке.