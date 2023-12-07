2023-12-07T18:51:28+03:00
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Аргентина пригласила Россию на инаугурацию нового президента
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Аргентинская сторона пригласила Россию на церемонию инаугурации избранного лидера Аргентины Хавьера Милея, сообщили РИА Новости в МИД России. "Аргентина пригласила нас на... ПРАЙМ, 07.12.2023
общество , новости, в мире, аргентина, россия, инаугурация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Аргентинская сторона пригласила Россию на церемонию инаугурации избранного лидера Аргентины Хавьера Милея, сообщили РИА Новости в МИД России.
"Аргентина пригласила нас на инаугурацию", — указали в министерстве.
Россию на инаугурации президента Аргентины будет представлять посол в этой латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.
Инаугурация нового президента Аргентины пройдет 10 декабря
Во время предвыборной кампании Милей не раз говорил, что намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, прекратив при этом продвигать связи на правительственном уровне с основными торговыми партнерами Аргентины — Китаем и Бразилией, мотивируя это тем, что он не хочет вести дела с коммунистами и социалистами.