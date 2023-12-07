МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Аргентинская сторона пригласила Россию на церемонию инаугурации избранного лидера Аргентины Хавьера Милея, сообщили РИА Новости в МИД России. Китай напомнил Аргентине об основных целях БРИКС

"Аргентина пригласила нас на инаугурацию", — указали в министерстве.

Россию на инаугурации президента Аргентины будет представлять посол в этой латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.

Инаугурация нового президента Аргентины пройдет 10 декабря

Во время предвыборной кампании Милей не раз говорил, что намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, прекратив при этом продвигать связи на правительственном уровне с основными торговыми партнерами Аргентины — Китаем и Бразилией, мотивируя это тем, что он не хочет вести дела с коммунистами и социалистами.