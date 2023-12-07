МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Четвертый месяц подряд наблюдается тенденция сокращения международных резервов Украины, в ноябре снизились на 0,5%, составив 38 785 миллионов долларов, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. Украина ввела санкции против физлиц и юрлиц из России

"Международные резервы сокращаются четвертый месяц подряд. За ноябрь международные резервы сократились на 0,5% (минус 188 миллионов долларов) до 38 785 миллионов долларов. Сокращение резервов длится четвертый месяц подряд", — написал Гетманцев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в сравнении с октябрем, сокращение резервов в ноябре обусловлено "значительными объемами интервенций по продаже валюты Нацбанком Украины на межбанке" (2 453 миллиона долларов), а также выплатами по государственному долгу (360 миллионов долларов), которые превышали привлечение финансирования госбюджета в валюте (2 329 миллионов долларов). С начала года, по его словам, международные резервы выросли на 36,1% или на 10 291 миллионов долларов.

"Несмотря на продолжающееся сокращение, текущий уровень международных резервов достаточен для покрытия структурного дефицита валюты на межбанке, поддержки нового режима управляемого гибкого курса и стабилизации валютных ожиданий", — заверил Гетманцев.