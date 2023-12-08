МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Запад не хочет поставлять Украине современные вооружения, но давит на Россию с "упорством дураков", считает чешский аналитик Штепан Котрба. О том, каким он видит завершение спецоперации, Котрба рассказал в интервью газете Parlamentní listy. Киеву придется отказаться от территорий, заявил экс-посол США

Ни пресса, ни политики больше не могут врать об "успешном" контрнаступлении ВСУ, достаточно взглянуть на карту, чтобы понять провал этой затеи, считает аналитик. Даже "последний дурак на Западе" уже осознал, что Киев не в силах противостоять российскому оружейному и экономическому превосходству. Но если украинцы поверили собственной пропаганде, то европейские экономисты, предрекавшие крах России, оказались просто "идиотами с плохим образованием".

Котрба считает, что Запад никогда и не планировал давать Украине "столько ресурсов, сколько ей требуется для победы". Поэтому отправлял ей несовместимые друг с другом вооружения. Чехия тоже не торопится с поставками — чтобы не передавать нестабильному режиму продвинутые вооружения.

"Последним крупным наступлением этого вооруженного конфликта будет взятие Одессы вплоть до Приднестровья. Украина утратит выход к морю. Тогда продолжение борьбы потеряет всякий", — высказал предположение аналитик.

При этом Москве, на его взгляд, не нужна "ненависть на века". Через два десятилетия на Украине никто не будет горевать о гибели наследников Бандеры — может, даже их выжившие родственники, пролагает собеседник издания.

В начале октября, выступая на Валдайском форуме, президент России Владимир Путин подчеркивал, что происходящее на Украине — это не территориальный конфликт, и Россия "не ищет новые земли". Речь о новых основополагающих правилах будущего мироустройства, отметил российский лидер.

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