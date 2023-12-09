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Бум популярности люксовых швейцарских часов пошел на спад, сообщили СМИ
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Крупнейший за всю историю бум популярности люксовых швейцарских часов пошел на спад, сообщает Bloomberg. Отмечается, что с начала пандемии COVID-19 и на протяжении трехлетнего... ПРАЙМ, 09.12.2023
новости, потребрынок, бизнес, мир, швейцария, швейцарские часы, снижение спроса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Крупнейший за всю историю бум популярности люксовых швейцарских часов пошел на спад, сообщает Bloomberg.
Отмечается, что с начала пандемии COVID-19 и на протяжении трехлетнего периода в мире наблюдался резкий всплеск спроса на данный товар, потребители стремились приобрести механические наручные часы от таких брендов, как Audemars Piguet, Patek Philippe, Rolex и другие. По данным агентства, в прошлом году экспорт швейцарских люксовых часов достиг рекорда, сумма продаж составила примерно 25 миллиардов франков (28,5 млрд долларов).
Вместе с тем некоторые трудности, например, высокие процентные ставки и неустойчивый экономический рост привели к снижению спроса и спаду в сфере часового производства, пишет Bloomberg. Снижение стало очевидным в ноябре, когда владелец Cartier Richemont раскрыл финансовые результаты по итогам полугодия, показавшие сокращение продаж на 3% и на 17% в Северной и Южной Америке.
Согласно данным Bloomberg, экспорт часов из Швейцарии уменьшился в июле впервые за более чем два года, при этом средний рост за последние несколько месяцев значительно отстал от темпов первого полугодия.
Кроме того, в течение уже более полугода наблюдается снижение цен на подержанные швейцарские часы, отмечает агентство.