МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Крупнейший за всю историю бум популярности люксовых швейцарских часов пошел на спад, сообщает Bloomberg. В Швейцарии заявили о росте числа миллиардеров в мире

Отмечается, что с начала пандемии COVID-19 и на протяжении трехлетнего периода в мире наблюдался резкий всплеск спроса на данный товар, потребители стремились приобрести механические наручные часы от таких брендов, как Audemars Piguet, Patek Philippe, Rolex и другие. По данным агентства, в прошлом году экспорт швейцарских люксовых часов достиг рекорда, сумма продаж составила примерно 25 миллиардов франков (28,5 млрд долларов).

Вместе с тем некоторые трудности, например, высокие процентные ставки и неустойчивый экономический рост привели к снижению спроса и спаду в сфере часового производства, пишет Bloomberg. Снижение стало очевидным в ноябре, когда владелец Cartier Richemont раскрыл финансовые результаты по итогам полугодия, показавшие сокращение продаж на 3% и на 17% в Северной и Южной Америке.

Согласно данным Bloomberg, экспорт часов из Швейцарии уменьшился в июле впервые за более чем два года, при этом средний рост за последние несколько месяцев значительно отстал от темпов первого полугодия.

Кроме того, в течение уже более полугода наблюдается снижение цен на подержанные швейцарские часы, отмечает агентство.