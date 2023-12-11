МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Американский сенатор Рик Скотт призвал проверить импортированный из Китая чеснок в целях нацбезопасности. На первый взгляд, это требование выглядит как плохая шутка, но на деле свидетельствует о предвзятом и враждебном отношении американских законодателей к Пекину, пишет Global Times. Товарооборот КНР и США за январь-ноябрь упал на 12,2 процента

Провести античесночное расследование республиканец Скотт призвал министра торговли Соединенных Штатов Джину Раймондо. По словам сенатора, китайский чеснок удобряют не только навозом, но и человеческими фекалиями и сточными водами, из-за этого он становится небезопасным и негигиеничным.

Когда об этом узнали СМИ, над политиком и его требованием начали подшучивать. И можно было бы над этим просто посмеяться, пишет автор статьи, однако подобные нападки для американских сенаторов — не редкость. Они свидетельствуют о враждебном настрое. Все началось с претензий к компаниям Huawei и ZTE, продолжилось бойкотом синьцзянского хлопка, а теперь дошло и до чеснока.

Еще в начале прошлого века американский ученый-агроном Франклин Хайрем Кинг называл органические удобрения секретом стабильности восточноазиатского сельского хозяйства и даже источником вдохновения для американских аграриев, напоминает Global Times. А теперь в США распространяются всевозможные антинаучные высказывания.

При этом дешевый китайский чеснок за время пандемии помог стабилизировать цены на этот продукт на внутреннем американском рынке. И никто из простых потребителей не выступал против. Американский истеблишмент сегодня стал рассадником "теорий заговора", а это явно портит имидж США как нации, делает вывод автор статьи. В США заявили, что не хотят сдерживать экономический рост Китая

В апреле другой сенатор — республиканец Тед Круз заявил в эфире Fox Business, что Китай ведет "тысячелетнюю войну" против США — при этом, он не упомянул, что Соединенные Штаты как государство существуют лишь менее 350 лет. По мнению Круза, Пекин добивается экономического, военного и глобального доминирования.

В октябре глава двухпартийная делегация американских сенаторов встречалась с министром коммерции КНР Ван Вэньтао. Сенаторы заверяли китайскую сторону, что Вашингтон не желает разрыва экономических связей с Пекином.

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