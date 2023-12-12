КИШИНЕВ, 12 дек — ПРАЙМ. Молдавия выполнила почти все рекомендации Еврокомиссии для присоединения к ЕС, заявил спикер парламента страны Игорь Гросу. ЕС не согласовал запрет на продажу России нефтяных танкеров, пишет СМИ

Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией при условии выполнения ими некоторых требований. Формальное решение о начале переговорного главы государств и правительств сообщества обсудят на саммите в Брюсселе 14-15 декабря.

"Независимо от того, будет ли решение 15-го числа, будет ли оно в марте, мы должны продолжать делать домашнее задание. Мы достигли 94% поставленных целей, 6% остаются, но выполняются очень последовательно, как, например, реформа юстиции", — отметил Гросу.

Он подчеркнул, что определенные проблемы вызывает нежелание Венгрии принимать в ЕС Украину, напомнив, что Брюссель рассматривал присоединение Киева и Кишинева как комплексную сделку.