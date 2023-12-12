МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Россия будет сохранять положительное сальдо в торговле с Индией до 2030 года, при этом особое внимание стороны уделят выработке механизма расчетов, который бы всех устраивал. Это могут быть как конвертация рупий в рубли через посредников, так и создание специальных свопов на уровне центробанков, говорится в отчете Русско-азиатского делового совета (РАДС), текст которого имеется в распоряжении "Прайма". Россия ищет тихую гавань для своих резервов на Востоке

Авторы документа ожидают, что в ближайшие семь лет российский экспорт в Индию увеличится с текущих 32,5 миллиардов в 2022 году до 72-95 миллиардов долларов. В основном это произойдет за счет поставок нефтепродуктов, угля, газа, а также различных видов машин и транспортных средств. За тот же период российский импорт из Индии вырастет с 2,5 миллиардов до более чем 20 миллиардов долларов прежде всего за счет поставок фармацевтической и химической продукции.

Финансовые ограничения в отношении России ускорили переход на национальные валюты, но их применение ограничено особенностями индийского законодательства. На текущий момент информация о валюте взаимных расчетов противоречива. Российский МИД говорит о наличии проблемы "зависших" рупий, а посольство Индии заверяет, что страна платит за поставки нефти только в твердой валюте.

Очевидно, что проблема имеется и текущие методы ее решения сопровождаются определенными транзакционными издержками. При этом Индия отказывается от расширения объемов торговли с Россией в юане исходя из внешнеполитических соображений и углубляющейся конкуренции с КНР, говорится в отчете.

Решить данный вопрос можно несколькими путями. Прежде всего, расширением импорта товаров из Индии, но для этого нужно улучшать логистику. Кроме того, компании из России могут вкладывать в реализацию проектов на территории Индии, например, путем приобретения НПЗ. Пример такой сделки — покупка "Роснефтью" почти 50% акций индийской компании "Nayara Energy".

На текущий момент Россия и Индия ведут расчеты либо через юань, либо в дирхамах при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, источники в ВТБ утверждают о разработанном механизме по конвертации рупий в рубли через посредничество индийских посредников и посредников из ОАЭ. В долгосрочной перспективе специалисты рассматривают создание специальных свопов для взаимодействия Банка России и Резервного банка Индии, отмечают в РАДС.