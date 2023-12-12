МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Украина не получит финансовую помощь от США из-за внутренних распрей демократов и республиканцев. Неожиданный приезд Владимира Зеленского не улучшит ситуацию — он не сможет вывести Конгресс из паралича, пишет The Economist. Американского сенатора возмутил визит Зеленского в США

О визите президента Украины в Вашингтон стало известно 10 декабря. Накануне в Белом доме вновь заверили партнеров в "непоколебимой приверженности поддержке народа Украины". О намерении встретиться с украинским лидером сообщили руководители обеих палат Конгресса. Неделю назад, 5 декабря, Зеленский планировал выступать перед сенаторами по видеосвязи, но в последний момент отменил свое обращение.

Ровно год назад украинского лидера с большим радушием принимали на Капитолийском холме. Новый визит проходит в атмосфере уныния, отмечает автор статьи. Белый дом рассчитывает на личное обаяние Зеленского. Но актерские таланты не помогут решить главную загвоздку: Белый дом прекрасно знает, что "право кошелька" за конгрессменами, а они не хотят поддерживать Киев.

Высокопоставленные украинские чиновники надеются, что деньги поступят хотя бы в начале следующего года. Но любая отсрочка еще больше усложнит соглашения из-за грядущей предвыборной суматохи в США, пишет The Economist.

Помощи со стороны Европы Киев также может не дождаться. ЕС пока не утвердил ни дополнительное финансирование на сумму в 50 миллиардов евро, ни начало официальных переговоров о вступлении Украины в экономический блок. Эти решения блокирует Венгрия. На Украине призвали ЕС выплатить стране 50 миллиардов евро

На внешнеполитические неприятности наложились внутренние вызовы, пишет автор статьи: провалившееся контрнаступление и раскол в украинском руководстве.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак прямо признал, что без одобрения помощи в Конгрессе Киев с большой вероятностью потерпит поражение в конфликте с Россией. Кроме того, без американских денег будет трудно поддерживать население и обеспечивать выживание людей.

По данным Кильского института в Германии, с начала боевых действий Украина получила экономическую и военную помощь на сумму 255 миллиардов евро. Из этой суммы минимум 156 миллиардов евро поступило от европейских стран и учреждений, а 71 миллиард — от США.

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