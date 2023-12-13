МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины использовали латиноамериканских наемников как живой щит и бросали в самые горячие точки. При этом боевики не получали обещанных денег и устраивали протесты, пишет новостной испаноязычный сайт Rebelion. СМИ: хваливший российскую артиллерию наемник погиб при артобстреле

В зону конфликта, который латиноамериканские эксперты часто называют "войной белых", наемники с других континентов попадают по приглашению Киева. Украина с самого начала заявила о готовности принять в свои вооруженные силы бойцов из любой страны мира. Поэтому туда и хлынули солдаты удачи, пишет автор статьи Мартин Агуеро.

Большая часть была заинтересована в деньгах, меньшая вынуждена была выполнять приказы командования, отправившего туда профессиональных военных для получения дополнительного опыта. И вторых становилось все больше, о чем, однако, молчат латиноамериканские правительства, подчеркивается в материале.

Наемников подбирал перуанский филиал частной военной компании Idronewall. Это субподрядчик нескольких крупных ЧВК, включая богатую перуанскую Defion, которая ищет бойцов для военных миссий. Рекрутеры прямо заявляли кандидатам, что те должны владеть оружием и говорить на английском, а также самостоятельно добираться до Украины.

Для тех, кто отправился на "чужую войну", реальность оказалась страшной. Ракетно-авиационный удар по военной тренировочной базе заставил многих вернуться домой. Рискнувшие остаться подписали контракты с украинскими вооруженными силами, но не получили даже половины обещанных денег. СМИ: финн перед гибелью отправил с Украины загадочное послание

Более того, латиноамериканцев отправили в самое пекло, сделав их "живым тараном" против российских позиций, пишет Мартин Агуеро. И когда те начали жаловаться, украинцы подавили протесты полицейскими средствами и даже слезоточивым газом.

Так солдаты удачи стали на Украине "солдатами неудачи". Если они вернутся на родину хотя бы не инвалидами — это уже будет для них крупным успехом. На самом деле для наемников поездка на Украину — это билет в один конец, и многие из них погибнут, заключает автор статьи.

В ноябре CNN опубликовало материал на основе разговора с военнослужащим ВСУ о том, как иностранные наемники покидают Украину, столкнувшись с невыносимыми условиями и ожесточенными боями. В сентябре британская газета The Daily Telegraph сообщала, что иностранные наемники, воюющие на стороне киевских властей, вероятно, стали чаще убивать друг друга на фоне бытовых конфликтов.

Следственный комитет (СК) России сообщал, что еще до начала боевых действий в феврале 2022-го украинских военных инструктировали специалисты из Канады, Великобритании и США. В целом в боевых действиях, по оценке ведомства, участвует несколько тысяч наемников из десятков стран.

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