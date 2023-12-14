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2023
https://1prime.ru/News/20231214/842550736.html
"Итоги года с Владимиром Путиным". Прямая трансляция
Новости
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https://россиясегодня.рф
Президент России Владимир Путин проводит итоговую пресс-конференцию. Она проходит совместно с прямой линией, а значит, вопросы главе государства могут задать не только журналисты,... ПРАЙМ, 14.12.2023
новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проводит итоговую пресс-конференцию. Она проходит совместно с прямой линией, а значит, вопросы главе государства могут задать не только журналисты, но и простые россияне. В штаб по сбору обращений поступило почти два миллиона вопросов. Больше всего — о спецоперации, медицине, образовании и ЖКХ.