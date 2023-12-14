МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проводит итоговую пресс-конференцию. Она проходит совместно с прямой линией, а значит, вопросы главе государства могут задать не только журналисты, но и простые россияне. В штаб по сбору обращений поступило почти два миллиона вопросов. Больше всего — о спецоперации, медицине, образовании и ЖКХ.