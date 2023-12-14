Путин: мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос ведущих об окончании специальной военной операции на Украине.
"Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются", — сказал глава государства. Он подчеркнул, что вопрос о денацификации на Украине по-прежнему актуален.
Что касается демилитаризации, то Украина почти ничего не производит, в основном она получает оружие с Запада, продолжил Путин. "Но эта халява заканчивается помаленьку. Будут еще давать, но уничтожение происходит. Дали 420-430 танков. Все что обещали западники — дали. Уничтожили танки, бронемашины. Это и есть демилитаризация", — сказал президент.
Он подчеркнула, что Украина не хочет договариваться по своей демилитаризации, из-за этого Россия вынуждена применять другие меры. Кроме того, в Киеве не соглашались с тем, что у них происходит фашизация, при этом возводя в ранг национального героя нациста Степана Бандеру.
Россия начала специальную военную операцию 24 февраля 2022 года — с целью "защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Путин отмечал, что спецоперация — вынужденная мера, И Москве просто "не оставили никаких шансов поступить иначе".
https://1prime.ru/News/20231214/842560945.html