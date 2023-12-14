МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос ведущих об окончании специальной военной операции на Украине. Владимир Путин ответит на главные для России вопросы

"Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются", — сказал глава государства. Он подчеркнул, что вопрос о денацификации на Украине по-прежнему актуален.

Что касается демилитаризации, то Украина почти ничего не производит, в основном она получает оружие с Запада, продолжил Путин. "Но эта халява заканчивается помаленьку. Будут еще давать, но уничтожение происходит. Дали 420-430 танков. Все что обещали западники — дали. Уничтожили танки, бронемашины. Это и есть демилитаризация", — сказал президент.

Он подчеркнула, что Украина не хочет договариваться по своей демилитаризации, из-за этого Россия вынуждена применять другие меры. Кроме того, в Киеве не соглашались с тем, что у них происходит фашизация, при этом возводя в ранг национального героя нациста Степана Бандеру.

Россия начала специальную военную операцию 24 февраля 2022 года — с целью "защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Путин отмечал, что спецоперация — вынужденная мера, И Москве просто "не оставили никаких шансов поступить иначе".