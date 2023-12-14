МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. На сегодняшней день необходимости во второй волне мобилизации нет, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.

Он отметил, что уже мобилизованные воюют эффективно. Сейчас в зоне боевых действий находятся 244 тысячи мобилизованных. Путин ответил на вопрос о мире с Украиной

При этом Россия проводит широкую кампанию по привлечению граждан в войска на контрактной основе. На данный момент набрано 486 тысяч контрактников, и их поток не прекращается. В день добровольцами приходит 1,5 тысячи человек по всей России. До конца года планируется набрать в ВС РФ около полмиллиона добровольцев.

Путин также подчеркнул, что все добровольцы, отстаивающие интересы России, должны быть равны в мерах поддержки. Он добавил, что накануне обсуждал с министром обороны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым и вице-премьером РФ Татьяной Голиковой вопросы поддержки участников СВО. Возможно, понадобятся изменения в законодательство, добавил он.

Путин 21 сентября подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", мероприятия начались в тот же день. Глава Минобороны Сергей Шойгу 28 октября того же года доложил президенту о завершении мобилизации. По его словам, цель в 300 тысяч мобилизованных удалось достичь.