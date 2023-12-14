МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Приговоры за некоторые преступления, в частности экономические, порой вызывают у Владимира Путина оторопь. Об этом президент России рассказал, подводя итоги года в формате прямой линии, совмещенной с Большой пресс-конференцией. Экс-министр Абызов уплатил 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры

Тем не менее на определенном этапе развития экономики общественная опасность таких деяний вырастает настолько, что требует ужесточения мер, подчеркнул Путин.

"Когда за экономические преступления 14 лет — это перебор. Но во многих странах есть запредельные сроки за налоговые нарушения, картели. У меня как у гражданина вызывает вопрос, зачем прятать на 14 лет. Бывшего министра на 19 лет… То, что он сделал, — плохо, но надо ли на 19,5 лет, надо подумать", — сказал глава государства.

Он также заявил, что о смягчении наказаний для женщин необходимо подумать. Однако, пока закон действует, его надо соблюдать. Глава государства пообещал обратиться к законодателям по этому вопросу.

В начале декабря прокурор запросил для бывшего министра "открытого правительства" Михаила Абызова 19 с половиной лет заключения и штраф в размере почти полумиллиарда рублей. Уголовное дело против Абызова возбудили по статьям о создании организованного преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, незаконном участии в предпринимательстве и отмывании преступных доходов. Он находится под арестом с 2019 года.

В конце ноября журналиста Александру Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по статье "вымогательство". Она находится под арестом с августа 2022-го.