Путин поручит оценить строгость наказания за экономические преступления
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Приговоры за некоторые преступления, в частности экономические, порой вызывают у Владимира Путина оторопь. Об этом президент России рассказал, подводя итоги года в формате прямой линии, совмещенной с Большой пресс-конференцией.
Тем не менее на определенном этапе развития экономики общественная опасность таких деяний вырастает настолько, что требует ужесточения мер, подчеркнул Путин.
"Когда за экономические преступления 14 лет — это перебор. Но во многих странах есть запредельные сроки за налоговые нарушения, картели. У меня как у гражданина вызывает вопрос, зачем прятать на 14 лет. Бывшего министра на 19 лет… То, что он сделал, — плохо, но надо ли на 19,5 лет, надо подумать", — сказал глава государства.
Он также заявил, что о смягчении наказаний для женщин необходимо подумать. Однако, пока закон действует, его надо соблюдать. Глава государства пообещал обратиться к законодателям по этому вопросу.
В начале декабря прокурор запросил для бывшего министра "открытого правительства" Михаила Абызова 19 с половиной лет заключения и штраф в размере почти полумиллиарда рублей. Уголовное дело против Абызова возбудили по статьям о создании организованного преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, незаконном участии в предпринимательстве и отмывании преступных доходов. Он находится под арестом с 2019 года.
В конце ноября журналиста Александру Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по статье "вымогательство". Она находится под арестом с августа 2022-го.
https://1prime.ru/News/20231214/842565718.html