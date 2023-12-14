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https://1prime.ru/News/20231214/842565808.html
Путин рассказал, что помогает ему переживать стресс
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Справиться со стрессом помогает чувство долга, следует делать все для выполнения поставленных целей, невзирая на шелуху, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства... ПРАЙМ, 14.12.2023
новости, владимир путин, "прямая линия" президента россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Справиться со стрессом помогает чувство долга, следует делать все для выполнения поставленных целей, невзирая на шелуху, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства 14 декабря проводит прямую линию, совмещенную с большой пресс-конференцией. Российскому лидеру задали вопрос о том, как он справляется со стрессом.
"Стресс и так далее, что помогает переживать… Чувство долга. Я без всякого пафоса могу сказать", — ответил путин.
Он подчеркнул, что приучил себя ставить цели и идти к ним, несмотря на всякую шелуху.
По словам президента, важно сохранять широкое поле зрения, понимать и анализировать ситуацию.