МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Справиться со стрессом помогает чувство долга, следует делать все для выполнения поставленных целей, невзирая на шелуху, заявил президент России Владимир Путин. Путин рассказал, что с удовольствием ест яичницу на завтрак

Глава государства 14 декабря проводит прямую линию, совмещенную с большой пресс-конференцией. Российскому лидеру задали вопрос о том, как он справляется со стрессом.

"Стресс и так далее, что помогает переживать… Чувство долга. Я без всякого пафоса могу сказать", — ответил путин.

Он подчеркнул, что приучил себя ставить цели и идти к ним, несмотря на всякую шелуху.

По словам президента, важно сохранять широкое поле зрения, понимать и анализировать ситуацию.