МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Каждый пятый украинец готов пойти на территориальные уступки Москве. Однако Киев стремится продолжать конфликт, несмотря на проблемы с западным финансированием ВСУ, сообщает Bloomberg. Орбан раскрыл, как финансирование Украины из бюджета ЕС вредит Венгрии

Агентство ссылает на результаты исследования Киевского международного института социологии, респондентов опрашивали с 29 ноября по 9 декабря. Специалисты общались по телефону с более чем тысячей собеседников из разных областей.

Согласно анализу данных, за последние семь месяцев почти удвоилась доля украинцев, готовых пойти на территориальные уступки России в обмен на мир. Около 19 процентов опрошенных высказались за передачу земель России — в прошлом месяце так считал только каждый девятый респондент. А в мае — каждый десятый.

На фоне разногласий западных союзников, которые не могут согласовать выделение ресурсов для финансовой и военной помощи Украине, большинство респондентов заявили, что Украина сможет нанести России "значительные потери" при поддержке Запада. Лишь 7 процентов заявили, что Киев не сможет одолеть Москву в любом случае.

Ранее официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил, что США достигли "дна бочки" в своей возможности предоставлять военную поддержку Украине. В Вашингтоне считают, что украинскую армию ждет "очень тяжелая зима". Однако Белый дом не смог повлиять на конгресс в вопросе финансирования.

В то же время Венгрия блокирует увеличение долгосрочного бюджета ЕС на 2024-2027 годы, которое предусматривает 50 миллиардов евро на оказание финансовой помощи Украине. Киев в декабре 2023 года получит последний транш в 1,5 миллиарда евро.