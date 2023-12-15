МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Украина почти полностью справилась с реформами для вступления в ЕС. Однако это не так: киевские власти преследуют своих критиков, сажают в тюрьму журналистов и запрещает проводить мирные собрания, пишет L'Antidiplomatico. Венгрия не будет расплачиваться за решение ЕС по Украине, заявил Орбан

В последнем докладе Еврокомиссии сообщается, что Украина "достигает прогресса на пути демократических реформ и верховенства закона". И в целом ее "правовая база представляется удовлетворительной для организации демократических выборов". Однако в стране не соблюдаются никаких из политических или гражданских свобод. И началось это задолго до конфликта с Россией, пишет автор статьи Клара Стателло.

Несмотря на запрет публичных собраний, выступления крайне правых активистов разрешены. Достаточно вспомнить "ритуалы викингов" батальона "Азов"* или торжества в честь Степана Бандеры. При этом антивоенные, левые и антифашистские демонстрации были запрещены задолго до 24 февраля 2022 года.

Вновь переписанные законы, к тому же, позволяют властям ликвидировать любую оппозиционную партию. Впрочем, символику, напоминающую о временах Советского союза, запретили также задолго до начала специальной военной операции — еще в 2015 году. А у Коммунистической партии Украины (КПУ), к тому же, отняли все имущество.

С 2014 года на Украине приняли несколько законов, которые позволяют президенту вводить "санкции" против любых СМИ. Заблокировано множество интернет-страниц с миллионами пользователей, журналистов преследуют за инакомыслие. Это тоже началось задолго до СВО, подчеркивает Клара Стателло.

Так, в апреле 2015 года оппозиционный писатель и журналист Олесь Бузина был застрелен возле своего дома в Киеве. А в марте 2022-го развернулась настоящая охота на ведьм в отношении интеллигенции. Простые украинцы тоже могут попасть под арест за мнение, которое они высказывают в социальных сетях. В Кремле рассказали, когда Украина и Молдавия смогут вступить в ЕС

В заключение автор статьи отмечает, что нынешние украинские власти совершенно неспособны провести свободные и демократические выборы — даже, если бы боевые действия закончились подписанием мира. Такая страна может повлиять на ЕС только разрушительно и негативно.

Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.

* Запрещенная в России террористическая организация

Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>>