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Мишустин поручил обеспечить авиапарк российскими судами
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Необходимо в течение ближайших шести лет надо обеспечить авиапарк отечественными судами, включая дальнемагистральные, вопрос надо держать на контроле, заявил премьер-министр... ПРАЙМ, 15.12.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, михаил мишустин, авиация, самолеты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Необходимо в течение ближайших шести лет надо обеспечить авиапарк отечественными судами, включая дальнемагистральные, вопрос надо держать на контроле, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Предстоит продолжить развитие собственного самолетостроения, чтобы в течение ближайших шести лет обеспечить наш авиапарк отечественными воздушными судами, включая дальнемагистральные самолёты. Прошу моих заместителей держать эти вопросы также на особом контроле", — сказал он на заседании правительства.