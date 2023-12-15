МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Необходимо в течение ближайших шести лет надо обеспечить авиапарк отечественными судами, включая дальнемагистральные, вопрос надо держать на контроле, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин призвал нарастить расчеты в нацвалютах с зарубежными странами

"Предстоит продолжить развитие собственного самолетостроения, чтобы в течение ближайших шести лет обеспечить наш авиапарк отечественными воздушными судами, включая дальнемагистральные самолёты. Прошу моих заместителей держать эти вопросы также на особом контроле", — сказал он на заседании правительства.