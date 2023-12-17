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В Словакии усомнились в достижении Украиной поставленных целей
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Шансы Украины достичь своих целей в ходе конфликта и в возможных переговорах с Россией постепенно сокращаются, написал в своем аккаунте в социальной сети премьер-министр Словакии... ПРАЙМ, 17.12.2023
новости, украина, роберт фицо, конфликт на украине, киев
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Шансы Украины достичь своих целей в ходе конфликта и в возможных переговорах с Россией постепенно сокращаются, написал в своем аккаунте в социальной сети премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Военные возможности Украины постоянно сокращаются, как и сокращаются ее шансы на удачные переговоры с Россией. Мир давно мог бы наступить", — написал он на своей странице в соцсети.
По мнению политика, на начальном этапе конфликта у Украины было две "обнадеживающие попытки" заключить мир, однако этот процесс был сорван западными лидерами, "увидевших добычу в виде стоящей на коленях России".
Ранее данные опроса, проведенные Eurobarometer, показали, что более 60 процентов словаков не поддерживают продолжение военной помощи Украине, при этом указывалось, что в соседних странах опрошенные выразили более высокий уровень одобрения поддержке Украины (в Словакии только 34% опрошенных выразили положительное отношение к поставкам боеприпасов и финансирования Киеву).