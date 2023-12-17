МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Шансы Украины достичь своих целей в ходе конфликта и в возможных переговорах с Россией постепенно сокращаются, написал в своем аккаунте в социальной сети премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Премьер Словакии заявил о долгом пути Украины в ЕС

"Военные возможности Украины постоянно сокращаются, как и сокращаются ее шансы на удачные переговоры с Россией. Мир давно мог бы наступить", — написал он на своей странице в соцсети.

По мнению политика, на начальном этапе конфликта у Украины было две "обнадеживающие попытки" заключить мир, однако этот процесс был сорван западными лидерами, "увидевших добычу в виде стоящей на коленях России".

Ранее данные опроса, проведенные Eurobarometer, показали, что более 60 процентов словаков не поддерживают продолжение военной помощи Украине, при этом указывалось, что в соседних странах опрошенные выразили более высокий уровень одобрения поддержке Украины (в Словакии только 34% опрошенных выразили положительное отношение к поставкам боеприпасов и финансирования Киеву).