МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. За текущий год страны Евросоюза переплатили за природный газ почти 185 миллиардов евро, главным бенефициаром оказались США, сообщает обозреватель РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе опустились до 380 долларов

Кроме того, отмечается, что России удалось переориентировать часть поставок энергоресурсов в Азию, тем самым успешно преодолев ценовой потолок и восстановив доходы.

Обозреватель подчеркивает, что переход ЕС на альтернативные источники энергии оказался трудноосуществимым в свете мирового энергетического кризиса и ростом цен на энергоносители.

Кроме того, раньше Евросоюз импортировал примерно 40% газа из России. Сейчас же страны сократили поставки в четыре раза, но на фоне роста цен Москва заработала на европейском рынке дополнительно 14 миллиардов евро.

"Те энергетические ресурсы, которые ранее направлялись в Европу, в значительной мере были перенаправлены на новые рынки. Если говорить о нефти, то мы, наверное, порядка 20% от тех объемов, которые ранее поставлялись в Европу, перенаправили на другие рынки — Индия, Китай, другие страны. Если говорить о газе, то мы объемы поставок уменьшили на треть в ЕС, часть перенаправили тоже в Азию. В частности, в КНР выросли поставки газа примерно на 50% в прошлом году по газопроводу "Сила Сибири", — рассказал глава Минэнерго Александр Новак.

Похожая ситуация наблюдается на рынке сжиженного природного газа (СПГ). По данным Евростата, что в текущем году страны ЕС импортировали российского СПГ на 6,1 миллиарда евро, что удивило аналитиков.

"Столько усилий приложили ради избавления от трубопроводного газа из России — только для того, чтобы заменить его на СПГ. Европейские компании по-прежнему отправляют Москве миллиарды", — рассказал Джонатан Норонха-Гант, специалист по ископаемому топливу международной неправительственной организации Global Witness.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия успешно справляется с введенными против нее рестрикциями, а Запад несет от санкций гораздо больше убытков. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкции показали свою неэффективность и нанесли больший ущерб присоединившимся к ним странам. В том числе это касается ценовых потолков на российские энергоресурсы.