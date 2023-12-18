МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по охране здоровья не поддержал запрет на аборты в частных клиниках, сообщают "Ведомости", ссылаясь на имеющееся в ее распоряжении письмо комитета спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину. В ГД внесен проект о выводе абортов из услуг частных клиник

"Комитет Госдумы по охране здоровья, проанализировав позиции Минздрава, Росздравнадзора и общественных организаций, пришел к выводу о необходимости сохранения права выбора гражданином РФ врача и медицинской организации для искусственного прерывания беременности, а также продолжения работы по совершенствованию акушерско-гинекологической службы и кабинетов медико-социальной поддержки беременных.

Соответствующее письмо было направлено комитетом спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину", — сообщает издание, которое также направило запрос в пресс-службу Госдумы.

Также в материале отмечено, что комитет считает, что необходимо развивать механизм доабортного консультирования и формирования "положительных репродуктивных установок у женщин". Более того, нужно информировать о мерах государственной поддержки и усилить меры контроля за работой частных клиник.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает запрет частным клиникам проводить операции по искусственному прерыванию беременности.