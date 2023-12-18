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МЧС сворачивает группировку для эвакуации россиян из Газы
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МЧС России вскоре завершит работу по эвакуации россиян из Сектора Газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Президентом России Владимиром Путиным принято решение о... ПРАЙМ, 18.12.2023
новости, россия, мчс, сектор газа, эвакуация россиян
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. МЧС России вскоре завершит работу по эвакуации россиян из Сектора Газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Президентом России Владимиром Путиным принято решение о выводе оперативной группы МЧС России с территории Египта", — сказали в пресс-службе.
Об этом в понедельник заявил в ходе оперативного селекторного совещания глава ведомства Александр Куренков.
Палестинское движение ХАМАС ранее заявляло, что в секторе Газа находятся около 200 — 250 пленных.
Как сообщало 1 ноября агентство Bloomberg, ХАМАС составило список людей, которые могут покинуть Газу. Уйти разрешили сотрудникам Международного комитета Красного Креста, а также гражданам Австрии, Индонезии, Австралии и Иордании. Первая группа, по данным Reuters, перейдет в Египет через КПП "Рафах" в среду.