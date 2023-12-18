МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. МЧС России вскоре завершит работу по эвакуации россиян из Сектора Газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. В ХАМАС заявили о ведении переговоров с Россией по вопросу пленных

"Президентом России Владимиром Путиным принято решение о выводе оперативной группы МЧС России с территории Египта", — сказали в пресс-службе.

Об этом в понедельник заявил в ходе оперативного селекторного совещания глава ведомства Александр Куренков.

Палестинское движение ХАМАС ранее заявляло, что в секторе Газа находятся около 200 — 250 пленных.

Как сообщало 1 ноября агентство Bloomberg, ХАМАС составило список людей, которые могут покинуть Газу. Уйти разрешили сотрудникам Международного комитета Красного Креста, а также гражданам Австрии, Индонезии, Австралии и Иордании. Первая группа, по данным Reuters, перейдет в Египет через КПП "Рафах" в среду.