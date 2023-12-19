МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Туристы из России за три квартала 2023-го года совершили более 60 тысяч поездок в Индию, что уже побило показатели прошлого года, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач. Россия вошла в четверку основных торговых партнеров Индии

"При том, что за весь 2022 год таких поездок было 50 тысяч. И, я думаю, рост также продолжится", — сказал он в ходе XIV индийско-российского бизнес-диалога, организованного медиагруппой "Россия сегодня".

Вольфач также добавил, что за тот же период Россию посетили 24 тысячи индийских туристов. "Уверены, что они станут активнее посещать Россию, поскольку Индия включена в список из 55 стран, для которых с 1 августа этого года доступно оформление единой электронной визы для въезда в Россию на срок пребывания до 16 дней", — также сказал он.

Вольвач отметил, что сейчас ведется работа над проектом соглашения между правительствами России и Индии о безвизовых групповых туристических поездках. Договоренность позволит группам туристов в составе не менее 5 и не более 50 человек до 15 дней находится на территории России и Индии без оформления виз в общем порядке. Проект соглашения, рассмотренный на полях 24-й межправительственной комиссии, состоявшейся в апреле этого года в Нью-Дели, на сегодняшний день проходит согласование в правительственных органах двух стран.

Индийско-российский бизнес-диалог организован Индийским бизнес-альянсом (ИБА) при поддержке Делового совета по сотрудничеству с Индией (BCCI) департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и фонда "Росконгресс".

В мероприятии приняли участие представители бизнеса, руководители федеральных министерств, ведомств и субъектов РФ, институтов развития и общественных организаций. Центральным событием станет пленарное заседание, посвященное перспективам двусторонней торговли и росту инвестиций между Индией и Россией.