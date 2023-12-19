БРЮССЕЛЬ, 19 дек — ПРАЙМ. Совет ЕС во вторник утвердил продление ряда экстренных мер в области энергетики союза на фоне беспокойства за цены в отрасти и регулярность поставок, следует из заявления Совета. Евросоюз освободил "Сахалин-2" от соблюдения потолка цен

Сообщается, что "продление трех чрезвычайных мер необходимо для контроля за все еще хрупкой ситуацией в ЕС". "Это позволит обеспечить стабилизацию энергетических рынков, смягчить последствия кризиса и защитить граждан ЕС от чрезмерно высоких цен на энергоносители", — отмечается в заявлении.

Европейская комиссия в конце ноября предложила продлить еще на 12 месяцев действующие с прошлого года в ЕС экстренные меры в области энергетики.

При этом в июне этого года Комиссия после оценки текущей ситуации на электрорынке стран ЕС и "эффективности введенных в прошлом году экстренных мер для его регулирования" заявляла, что не считает необходимым продлевать эти меры на новый период.

В предложении о продлении мер ЕК отмечала, что несмотря на гораздо более прочную ситуацию на энергетическом рынке ЕС в этом году и доказанную эффективность инструментов антикризисного управления в регулировании рынков и обеспечении стабильных поставок, продление еще на 12 месяцев указанных мер "обеспечит дополнительную гарантию, поскольку ситуация на глобальных энергетических рынках остается напряженной".

Утвержденное во вторник Советом ЕС предложение ЕК включает три меры: "Положение о солидарности", которое содержит правила о прозрачности рынка СПГ и определяет меры по проявлению солидарности на случай дефицита, "Механизм рыночной коррекции" и чрезвычайные правила, связанные с ускорением выдачи разрешений на проекты в области возобновляемой энергетики.

Министры энергетики стран ЕС на внеочередном заседании в конце сентября прошлого года согласовали ряд мер для ответа на высокие цены на энергию. Они начали применяться с декабря. Среди них — дополнительные сборы со сверхприбылей от деятельности в секторе ископаемых видов топлива, обязательное снижение спроса на электричество в определенные пиковые часы, ограничение доходов компаний, вырабатывающих электричество из дешевых источников, например, возобновляемой и атомной энергии.