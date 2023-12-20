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Памфилова раскрыла количество претендентов на пост президента России
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Центральная избирательная комиссия России приняла заявки от 16 претендентов на пост президента страны, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. "На сей момент уже поступили... ПРАЙМ, 20.12.2023
новости, россия, элла памфилова, цик, президентские выборы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Центральная избирательная комиссия России приняла заявки от 16 претендентов на пост президента страны, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"На сей момент уже поступили заявки от 16 таких претендентов", — сообщила глава ЦИК в ходе заседания.
14 ноября Владимир Путин подписал закон об уточнении порядка выборов президента. Согласно документу, в случае, если подготовка и проведение выборов на территории субъекта РФ могут представлять угрозу жизни и здоровью жителей, они откладываются по решению Центризбиркома.
Однако при устранении обстоятельств, послуживших основанием для отложения выборов, кампания может быть возобновлена — также по решению ЦИК.
Кроме того, закон уточняет правила проведения фото- и видеосъемки на избирательных участках. В частности, съемку в воинских частях можно проводить только аккредитованным представителям СМИ и по согласованию с командиром части.