МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Центральная избирательная комиссия России приняла заявки от 16 претендентов на пост президента страны, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Медведев назвал предстоящие президентские выборы главным событием в России

"На сей момент уже поступили заявки от 16 таких претендентов", — сообщила глава ЦИК в ходе заседания.

14 ноября Владимир Путин подписал закон об уточнении порядка выборов президента. Согласно документу, в случае, если подготовка и проведение выборов на территории субъекта РФ могут представлять угрозу жизни и здоровью жителей, они откладываются по решению Центризбиркома.

Однако при устранении обстоятельств, послуживших основанием для отложения выборов, кампания может быть возобновлена — также по решению ЦИК.

Кроме того, закон уточняет правила проведения фото- и видеосъемки на избирательных участках. В частности, съемку в воинских частях можно проводить только аккредитованным представителям СМИ и по согласованию с командиром части.