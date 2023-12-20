МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Доля ущерба страховщиков от мошенников в сфере страхования жизни и здоровья выросла до 6% с 2% за последние годы в общем объеме потерь от недобросовестных действий, рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов в ходе семинара для региональных журналистов в среду. Мошенники придумали новую схему отъема жилья у россиян

"К сожалению, мы видим достаточно активный рост страхового мошенничества в страховании жизни и здоровья, поскольку активно стало работать ДМС (добровольное медицинское страхование — ред.), активно идёт ипотека, где жизнь и здоровье также страхуются, страхование от несчастного случая. Количеств договора страхования растёт. Активность мошенников в этих направлениях увеличилась", — сказал он.

Также страховщики видят активизацию мошенничества в страховании имущества как физических, так и юридических лиц. Достаточно много в уходящем году было "характерных моментов", связанных с пожарами. Достаточно большое количество было также страховых событий, связанных с имуществом физических лиц, что тоже вызывало достаточно активное рассмотрение вопросов, связанных с выявлением признаков страхового мошенничества, добавил он.

"Но вот все-таки характеризуя ситуацию, если методологически посмотреть на вопросы, связанные со страховым мошенничеством, то рассмотреть на долю сумму ущерба, которая характерна для различных видов, то соотношение такое: сумма ущерба от страхового мошенничества по ОСАГО составляет 49%, по жизни и здоровья — 6% по каско — 26%, имущество и ответственность — 19%", — привел данные Ефремов.

"То есть мы видим, что доля жизни и здоровья, имущество и ответственности начинает расти, потому что в предыдущие годы это было: жизнь и здоровье — 2%, имущество не превышало 10%. Я ещё раз повторяю, это сумма ущерба. Это не количество", — добавил он.

По словам Ефремова, страховщикам трудно доказать ряд случаев мошенничества в страховании жизни и здоровья, так как они сталкиваются с медицинской тайной: медучреждение может не раскрывать данные пациента, при этом он может оформить много полисов у разных страховщиков, а потом обратиться к ним за выплатой.