МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Испания в октябре приобрела у России рекордный за одиннадцать лет объем зерна — более 110 тысяч тонн, что в 14 раз выше объемов месяцем ранее, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики. Бельгия в шесть раз увеличила закупки российского СПГ

Испания последний раз приобретала у России крупные объемы зерна в январе этого года, но лишь 46 тысяч тонн. В сентябре было куплено 80 тонн, а уже в октябре — 110,2 тысячи тонн. Это стало максимум с ноября 2012 года, когда страна импортировала 118 тысяч тонн зерновых.

При этом испанские компании заплатили за купленное зерно 23,9 миллиона евро, что в 17 раз больше стоимости сентябрьского импорта.

В результате в октябре на Испанию пришлось 55% всего поставленного в Евросоюз российского зерна. Остальные европейские страны приобрели у России 91 тысячу тонн зерна. Больше всех — Италия (42 тысячи тонн), Греция (38 тысяч тонн) и Латвия (9 тысяч тонн).

Всего за десять месяцев этого года Евросоюз нарастил импорт зерна из России в 1,5 раза — до 1,2 миллиона тонн. Самым крупным покупателем стала Италия, которая увеличила закупки в 4,5 раза, до 390 тысяч тонн. Вторая — Латвия (рост в 1,6 раза, до 289 тысяч тонн), тройку лидеров замыкает Греция (рост в 1,5 раза, до 228 тысяч тонн).