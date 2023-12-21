МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Уходящий 2023 год был для Украины непростым, но следующий, 2024-й, обещает быть еще труднее. Контрнаступление провалилось, силы у Киева на исходе, а поддержка Запада тает, пишет Bloomberg. Одумались. Одна из стран Европы нарастила закупки газа у России в шесть раз

Новый год Украина встречает без особого оптимизма — ее лидер Владимир Зеленский вернулся из США с пустыми руками, поскольку у американцев в преддверии президентских выборов появилось немало других проблем. Пока Запад ищет виноватого в провале контрнаступления, украинская армия деморализована и несет большие потери.

Напротив, президент России Владимир Путин чувствует себя уверено и весьма доволен ситуацией. Он выдержал все удары, которые могли ему нанести Киев и его союзники на Западе, а теперь силы у противников на исходе, пишет издание. При условии получения значительной помощи от США Киев еще может попытаться перейти в контрнаступление, но не раньше 2025 года. В противном случае вопрос стоит иначе — сумеет ли Украина вообще продержаться?

Неопределенности добавляет конфликт на Ближнем Востоке, завершить который для США крайне необходимо как с дипломатической, так и с политической точки зрения. Коалиция Израиля и Саудовской Аравии против Ирана из-за последних событий может распасться, так и не сформировавшись, и это не устроит Штаты. Но при любом раскладе эта война будет продолжаться еще несколько месяцев, пусть даже с низкой интенсивностью. А ведь она уже привела к усилению напряженности на всем ближневосточном направлении, и от США потребуется немало военных усилий, чтобы это сдерживать.

Не меньше проблем сулят и отношения США с Китаем. Вопреки ожиданиям, осенняя встреча Байдена и Си Цзиньпина не сблизила стороны, и КНР продолжает наращивать ядерные и обычные вооружения. В контексте сохраняющегося напряжения вокруг Тайваня это вызывает особую тревогу Пентагона.

И, наконец, многие опасаются, что возвращение Трампа окончательно смешает карты на мировой политической арене. Союзники Америки ожидают раскола, Россия — повышения шансов на победу на Украине, внутри страны — усиления нестабильности и ослабления демократической мощи. В этой ситуации США будет точно не до нужд Киева, делает вывод издание.

Полностью текст читайте на ИноСМИ