МОСКВА, 21 дек 0 ПРАЙМ. Россия не закрывается от Америки и Европы, им "пора закончить валять дурака" в ожидании крушения России, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Путин оценил работу российских компаний в условиях санкций

"Хочу отметить, что мы не закрываемся не от Американского континента, от Северной Америки, США и Канады, мы не закрываемся от европейских стран", — сказал глава государства. "Им вообще пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем", — призвал он.

Глава государства также отметил, что за последнее время всем зарубежным партнерам стало ясно: если они хотят получать выгоду от сотрудничества с Россией, то надо это делать. "Мы же их не отталкиваем", — подчеркнул Путин.

Российский президент не раз отмечал, что европейское благополучие последних десятилетий во многом базировалось на сотрудничестве с Москвой, это признают и сами европейские чиновники. Более того, Россия по-прежнему готова продавать товары, не она вводила эмбарго на поставки — Запад сам это сделал.

7 декабря во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет" Путин призвал западный бизнес возвращаться в страну. По его словам, санкции вводят политики. А бизнесу полезнее торговать с Россией, чем воевать.

В сентябре Путин объявил о завершении восстановления российской экономики после санкций. По его оценке, страна выдержала беспрецедентный "санкционный натиск", а ее ВВП даже вышел на уровень 2021 года.