МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Вопросы поддержки семьи должны быть приоритетными при подготовке и реализации долгосрочной стратегии развития России, необходимо проработать механизмы защиты материнства и детства и понятие многодетной семьи. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. Путин спрогнозировал исторический минимум уровня бедности в России

Глава государства проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Президент призвал власти при подготовке и реализации долгосрочной стратегии развития России сделать "сквозными" вопросы поддержки семьи.

Кроме того, глава государства поручил чиновникам проработать меры по защите материнства и детства, а также возрождения традиции многодетной семьи.

По словам Путина, в России необходимо установить статус многодетной семьи с соответствующими льготами по всей стране.

Ранее в сентябре с соответствующим предложением выступала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. До этого, в марте 2023 года, премьер-министр России Михаил Мишустин предложил уточнить понятие многодетной семьи. Как отмечала замдиректора департамента демографической и семейной политики Минтруда России Елена Семенова, многодетными следует считать семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми.