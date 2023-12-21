2023-12-21T15:55:00+03:00
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https://1prime.ru/News/20231221/842636761.html
Путин поручил установить статус многодетной семьи
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Вопросы поддержки семьи должны быть приоритетными при подготовке и реализации долгосрочной стратегии развития России, необходимо проработать механизмы защиты материнства и детства... ПРАЙМ, 21.12.2023
новости, россия, владимир путин, семья
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Вопросы поддержки семьи должны быть приоритетными при подготовке и реализации долгосрочной стратегии развития России, необходимо проработать механизмы защиты материнства и детства и понятие многодетной семьи. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент призвал власти при подготовке и реализации долгосрочной стратегии развития России сделать "сквозными" вопросы поддержки семьи.
Кроме того, глава государства поручил чиновникам проработать меры по защите материнства и детства, а также возрождения традиции многодетной семьи.
По словам Путина, в России необходимо установить статус многодетной семьи с соответствующими льготами по всей стране.
Ранее в сентябре с соответствующим предложением выступала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. До этого, в марте 2023 года, премьер-министр России Михаил Мишустин предложил уточнить понятие многодетной семьи. Как отмечала замдиректора департамента демографической и семейной политики Минтруда России Елена Семенова, многодетными следует считать семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми.