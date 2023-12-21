МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Решение Великобритании отправить корабли в Черное море станет роковой ошибкой, пишет InfoBRICS. Telegraph: Великобритания отправит войска на Украину

Недавно британская The Telegraph, ссылаясь на источники, сообщила, что Лондон собирается в ближайшие недели подписать с Киевом пакт о безопасности для борьбы с Россией. Новость просочилась в СМИ сразу после того, как Минобороны королевства передало Украине два минных тральщика типа Sandown. Это сделано в рамках работы новой морской коалиции, в которую также входит Норвегия.

Теперь, видимо, Британия хочет стать не просто спонсором конфликта на Украине (она один из главных доноров военной помощи ВСУ), но и расширить область работы Королевских ВМС. В рамках соглашения Великобритания сможет отправить в Черное море большое число своих военных кораблей и тяжелое наземное и воздушное вооружение, которые должны поддержать Украину в борьбе с Россией.

К примеру, Украина может получить для своего военного флота самые современные корабельные ракеты Brimstone, которые не только высокоточные, но и более разрушительны.

Британия также планирует обучать украинских бойцов десантному, разведывательному и диверсионному делу, а также навыкам разминирования. Только в 2022 году в Великобритании прошли обучение более 30 тысяч украинских военных. Директор МВФ объяснила, сколько сможет выдержать Украина без помощи Запада

Но главное, о чем сообщили источники британской газеты, — предполагается, что Лондон продолжит помогать Киеву и после окончания конфликта. На этом могут настаивать сами украинские чиновники, поскольку на фоне растущих опасений проигрыша в СВО им нужны дополнительные гарантии.

Такое военно-морское сотрудничество между Лондоном и Киевом, очевидно, приведет к новому витку эскалации российско-украинского конфликта. Правда, никакая западная помощь уже не изменит характер действующего конфликта: сейчас его ход полностью контролирует Россия.

Летнее контрнаступление Киева показало всю беспомощность ВСУ и доказало, что у Киева нет шансов победить. Поэтому Великобритания, заключая такое соглашение с Украиной, совершает большую ошибку. Что, если Путин победит? Союзники США начинают бояться

Британские корабли, переданные ВМС Украины, будут рассматриваться Москвой как приоритетная мишень, и вполне вероятно, большая часть этих кораблей будет ликвидирована еще до начала их эксплуатации ВСУ. Ведь после ряда инцидентов с использованием украинской гражданской военно-морской инфраструктуры против России, Кремль стал рассматривать подозрительные корабли, которые под маскировкой торговых судов на самом деле являлись военными, как законные цели для атак.

Станам Запада лучше сейчас склонять Украину к подписанию мирного договора с Россией, а не заключать новые соглашения, провоцирующие продолжение конфликта, резюмирует издание.

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