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Это всерьез. В США разработан сценарий ядерной войны с Россией
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Американские власти считают сценарий реальной ядерной войны с Россией маловероятным, но это не так: такая возможность существует. В случае эскалации конфликта на Украине он может... ПРАЙМ, 22.12.2023
новости, россия, сша, ядерная война, ядерная безопасность
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Американские власти считают сценарий реальной ядерной войны с Россией маловероятным, но это не так: такая возможность существует. В случае эскалации конфликта на Украине он может перекинуться на НАТО, и тогда Россия пойдет на все для защиты своих интересов, пишет Foreign Affairs.
Россия постоянно демонстрирует, что ее ядерный арсенал велик и находится в высокой степени боевой готовности. Кремль ожидает, что Соединенные Штаты отступят в украинском конфликте, поскольку эта страна не имеет для них первоочередной важности. По крайней мере, настолько, чтобы начать из-за нее ядерный конфликт, полагает издание.
Чтобы избежать худшего сценария, США должны изыскивать новые способы помешать России использовать ядерное оружие. Для этого следует убедить собственных чиновников и военных отказаться от тактики сдерживания и не избегать решений, которые потенциально могут обострить отношения. Вашингтон должен убедить российскую элиту, что мирные договоренности по украинскому вопросу возможны без "потери лица", а применение ядерного оружия станет ужасной ошибкой.
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