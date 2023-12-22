МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Пленум КПРФ единогласно поддержал кандидатуру Николая Харитонова в качестве кандидата на выборы президента от партии, сообщила РИА Новости депутат Госдумы Ирина Филатова. Съезд ЛДПР выдвинул кандидатом в президенты Слуцкого

"Кадровая комиссия ЦК поддержала кандидатуру Харитонова. Итоговое тайное голосование завтра", — сказала она.

Николай Харитонов — депутат Государственной думы всех восьми созывов, ему 75 лет. Впервые он избирался в нижнюю палату парламента в 1993 году. Он выдвигался на выборы президента России в 2003 году — также от КПРФ. Набрал 13,69 процента голосов и занял второе место среди шести кандидатов. Главой государства тогда был избран Владимир Путин (71,31 процента голосов).

Шесть лет назад, в 2018 году, КПРФ выдвинула кандидатом в президенты директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина. Он набрал 11,77 процента голосов, заняв второе место из восьми кандидатов после действующего президента Владимира Путина (76,69 процента).

Очередная избирательная кампания стартовала 7 декабря. Выборы назначены на 17 марта 2024 года. Согласно решению ЦИК, голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта. Владимир Путин примет участие в выборах президента в пятый раз. Он сообщил о своем намерении баллотироваться 8 декабря после церемонии вручения наград в честь Дня героев Отечества. ЛДПР на своем съезде 19 декабря выдвинула лидера партии Леонида Слуцкого. "Справедлива Россия — За правду" заявляла о намерении поддержать действующего главу государства.