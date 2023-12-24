МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. В Германии уверены в обеспечении газом на текущий отопительный сезон, несмотря на возрастающее потребление, пишет Funke со ссылкой на Федеральное сетевое агентство ФРГ. Сербия намерена соединить газопроводы с Румынией и Северной Македонией

"Хранилища заполнены примерно на 90%, и у нас стабильные поставки газа. Дефицит этой зимой маловероятен", — сказал глава агентства Клаус Мюллер.

По данным ФСА, общее потребление снизилось на 13,9% по сравнению с 2018-2021 годами.

Вместе с тем, он призвал граждан продолжать экономить газ. Ранее Германия отказалась от поставок газа из России, а мощности терминалов СПГ пока недостаточно.