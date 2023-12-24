2023-12-24T19:32:47+03:00
2023-12-24T19:32:47+03:00
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https://1prime.ru/News/20231224/842655184.html
В Германии не ожидают дефицита газа
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В Германии уверены в обеспечении газом на текущий отопительный сезон, несмотря на возрастающее потребление, пишет Funke со ссылкой на Федеральное сетевое агентство ФРГ. "Хранилища... ПРАЙМ, 24.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. В Германии уверены в обеспечении газом на текущий отопительный сезон, несмотря на возрастающее потребление, пишет Funke со ссылкой на Федеральное сетевое агентство ФРГ.
"Хранилища заполнены примерно на 90%, и у нас стабильные поставки газа. Дефицит этой зимой маловероятен", — сказал глава агентства Клаус Мюллер.
По данным ФСА, общее потребление снизилось на 13,9% по сравнению с 2018-2021 годами.
Вместе с тем, он призвал граждан продолжать экономить газ. Ранее Германия отказалась от поставок газа из России, а мощности терминалов СПГ пока недостаточно.