ПАРИЖ, 26 дек — ПРАЙМ. Хакеры попытались взломать серверы одного из крупнейших разработчиков видеоигр, французской компании Ubisoft, сообщает Agence France Press. Хакеры атаковали серверы Национального банка Чехии

"Мы знаем о предполагаемом инциденте, связанном с безопасностью данных, и в настоящее время проводим расследование", — приводит СМИ слова представителя компании.

Отмечается, что хакеры безуспешно пытались украсть 900 Гб данных.

На прошлой неделе студия по созданию видеоигр Insomniac Games, дочерняя компания японской Sony, стала жертвой масштабной кибератаки. В результате хакеры раскрыли конфиденциальную информацию о компании, ее проектах и партнерских отношениях, а также личную информацию о сотрудниках.

В последние годы растет число случаев кибератак, проводимых против крупных издателей видеоигр, как Activision-Blizzard, Electronic Arts. На прошлой неделе Королевский суд Саутварка в Лондоне приговорил 18-летнего Ариона Куртаджа из хакерской группы Lapsus$, взломавшего серверы американского разработчика видеоигр Rockstar Games, к бессрочному содержанию в больнице.