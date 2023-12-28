МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. В связи с провалом контрнаступления ВСУ и сложностями с согласованием помощи Киеву Соединенные Штаты решили пересмотреть свою стратегию в отношении Украины в пользу переговоров, которые, вероятно, предусмотрят территориальные уступки, сообщает Politico.

Как говорится в публикации, Белый дом "незаметно" меняет свою стратегию по Украине: вместо полной победы над Российской Федерацией сегодня США берут курс на улучшение позиций в возможных мирных переговорах о завершении конфликта.

Отмечается, что перемены происходят на фоне угрозы срыва дальнейшего финансирования Киева — его не могут согласовать ни в Соединенных Штатах, ни в Евросоюзе. При этом источники издания считают, что возможные переговоры по завершению конфликта, похоже, будут означать передачу России части территории.

В качестве аргументации Politico указывает, что в кулуарах Белого дома и Пентагона, невзирая на многочисленные публичные заявления о необходимости вывода российских войск, уже обсуждается передислокация Вооруженных сил Украины в связи с провалом контрнаступления. В то же время государства Запада рекомендуют украинцам поторопиться с возведением эшелонированной системы обороны.

По словам представителя Белого дома, пожелавшего остаться неназванным, значительная часть этого "стратегического перехода к обороне" нацелена на укрепление позиций Украины на любых будущих переговорах.

"Это была наша основная идея (с начала конфликта — прим. ред.) — единственный способ закончить эту войну в конечном итоге — это переговоры", — заявил он изданию.

А источник Politico из европейского дипломатического корпуса сообщил, что Евросоюз намеренно поднимает вопрос присоединения Украины к НАТО с целью "поставить украинцев в наилучшую возможную ситуацию для переговоров" с Россией.

О совете США по смене украинской стратегии ранее писала и The New York Times. По информации газеты, в Пентагоне рекомендуют Киеву в течение 2024 года придерживаться стратегии "удерживать и строить" — сосредоточиться на удержании территории, которая в настоящий момент находится под контролем Украины, и наращивать собственное производство вооружения. Как предположили авторы издания, в конце 2024 года или в 2025 году появится реальная возможность для предметных переговоров с Москвой.