МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Минсельхоз получил первые заявки на беспошлинный импорт мяса кур, сообщается в материалах министерства. Отменены на год пошлины на ввоз до 140 тысяч тонн куриного мяса

Согласно данным на сайте ведомства, объем принятых на рассмотрение заявок на ввоз мяса кур в рамках беспошлинной квоты составляет 43,2 тонны.

Правительство РФ в конце декабря 2023 года разрешило в 2024 году беспошлинный ввоз в РФ замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн. Решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию за счет наращивания предложения на внутреннем рынке.

Минсельхоз обеспечивает выдачу импортерам документов, необходимых для беспошлинного ввоза продукции, а также размещает на своем официальном сайте данные об остатке объемов продукции, в отношении которой предоставляется тарифная льгота.