МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Государственная нефтегазовая компания Эквадора Petroecuador заявила, что на фоне сложившейся ситуации в стране усилила безопасность на нефтяных объектах. Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2024 году

"Охрана объектов государственной компании осуществляется на постоянной основе, однако в связи с чрезвычайной ситуацией, которую переживает Эквадор, слежение за ними было усилено", — говорится в заявлении в аккаунте компании в соцсети X.

Речь идет о нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных месторождениях, нефтепроводах и терминалах по очистке.

Как отмечается, в настоящее время все операции Petroecuador осуществляются в обычном порядке по всей стране.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны: в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в столице страны Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы позднее удалось освободить живыми.

Во вторник Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания совета безопасности объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.