ХАБАРОВСК, 11 янв — ПРАЙМ. Увеличение потребления и опоздание властей с открытием импорта стали причинами роста цен на яйца в России, заявил президент страны Владимир Путин. Минсельхоз спрогнозировал снижение цен на яйца в ближайшее время

Глава государства 11 января находится в Хабаровском крае, где беседует с предпринимателями ДВФО.

Путин отметил, что власти на фоне снижения объема производства товара "вовремя не сориентировались", не открыли импорт. Кроме того, отметил он, реальные доходы населения выросли, в связи с чем вырос и спрос.

"Начали больше приобретать: яйцо, мясо курицы. И вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. Бум! И цены полетели", — пояснил президент.

Ранее в ходе прямой линии глава государства выражал сожаление в связи с увеличением стоимости яиц. Он объяснил возникновение проблемы сбоем в работе правительства и принес населению свои извинения.

Цены на яйца и на мясо курицы в 2023 году выросли на фоне значительного увеличения спроса, поэтому ведомством для стабилизации ситуации реализуется ряд мер. В частности, ФАС в начале декабря предложила ретейлерам временно ограничить наценку на все продаваемые куриные яйца на уровне не более пяти процентов. Кроме того, в конце 2023 года Минсельхоз сообщил, что яйца в Россию будут поставлять Азербайджан и Турция. Первые и вторые партии товара уже прибыли в Россию.