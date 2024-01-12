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Абрамченко отметила рост выручки от экспорта продукции АПК в 2023 году
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Объем экспорта агропромышленной продукции РФ в 2023 году вырос на 14% в денежном выражении, несмотря на санкции, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко... ПРАЙМ, 12.01.2024
новости, россия, экспорт продукции апк, выручка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Объем экспорта агропромышленной продукции РФ в 2023 году вырос на 14% в денежном выражении, несмотря на санкции, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Объем экспорта у нас в этом году вырос на 14% по итогам года, несмотря на санкции и связанные с ними трудности", — сообщила Абрамченко, уточнив, что речь идет об экспорте в денежном выражении.
По ее словам, в 2023 году Россия поставляла продовольствие в 169 стран. "Основные партнеры — Китай, Турция, Казахстан, Египет, Белоруссия, Индия, Саудовская Аравия, Узбекистан", — перечислила вице-премьер.
По итогам 2022 года РФ экспортировала продукции АПК на 41,6 миллиарда долларов, а на 2023 год Минсельхоз прогнозировал очередной исторический рекорд — свыше 45 миллиардов долларов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.