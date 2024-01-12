МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Объем экспорта агропромышленной продукции РФ в 2023 году вырос на 14% в денежном выражении, несмотря на санкции, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. Россия с начала года экспортировала более 1,5 миллиона тонн зерна

"Объем экспорта у нас в этом году вырос на 14% по итогам года, несмотря на санкции и связанные с ними трудности", — сообщила Абрамченко, уточнив, что речь идет об экспорте в денежном выражении.

По ее словам, в 2023 году Россия поставляла продовольствие в 169 стран. "Основные партнеры — Китай, Турция, Казахстан, Египет, Белоруссия, Индия, Саудовская Аравия, Узбекистан", — перечислила вице-премьер.

По итогам 2022 года РФ экспортировала продукции АПК на 41,6 миллиарда долларов, а на 2023 год Минсельхоз прогнозировал очередной исторический рекорд — свыше 45 миллиардов долларов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.