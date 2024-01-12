МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. США открыли в Йемене новый фронт, чтобы отвлечь внимание от своих проблем на Украине. Такое мнение выразил в Telegram замруководителя совбеза России Дмитрий Медведев. Медведев рассказал, что вынудит Россию применить ядерное оружие

США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли 23 авиаудара по территории Йемена, в том числе по городам Сана, Таиза, Ходейда и Саад. Хуситы, контролирующие северную часть страны, в свою очередь, сообщили о нанесении ответных ударов по британским и американским базам и кораблям.

По мнению Медведева, действия Вашингтона на ближнем Востоке должны были отвлечь от проблем на Украине.

"Вот нам долго орали (и мне лично в ухо в соцсетях), что бандеровское руководство Украины — безгрешные нестяжатели. Что они не стырили ни доллара. Святые патриоты. Типа врете, нет у вас доказательств. Ну подумаешь, автомат какой-то нашли где-то в Афгане. Ан нет, оказалось, они банальные и бескомпромиссные ворюги, которые расхищают огромные средства на оружие, выделяемое хохлам", — пояснил он.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что коррупция на Украине узаконена, а у западных стран не хватит сил с ней бороться. По его словам, такого уровня коррупции, как на Украине, нет ни в одной стране в мире. Просто челюсть отвисает от такого, подчеркивал российский лидер.

Как отмечал депутат Верховной рады Александр Дубинский, масштабная коррупция, которую организовал Владимир Зеленский, позорит Украину на весь мир.