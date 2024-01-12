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https://1prime.ru/News/20240112/842784598.html
Медведев предостерег Британию от объявления России войны
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Размещение британского военного контингента на Украине приравнивается к объявлению войны России, Великобритания должна это понимать, написал в телеграм зампредседателя российского... ПРАЙМ, 12.01.2024
новости, дмитрий медведев, россия, великобритания
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Размещение британского военного контингента на Украине приравнивается к объявлению войны России, Великобритания должна это понимать, написал в телеграм зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Так он прокомментировал визит премьер-министра Британии Риши Сунака в Киев.
Медведев напомнил слова главы британского правительства о намерении подписать с Украиной "историческое соглашение" в области обороны.
"Как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода?", — задался вопросом политик.
Медведев также выразил надежду на осознание "наглыми" британцами, что размещение на Украине воинского контингента станет объявлением войны России.