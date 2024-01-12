МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Размещение британского военного контингента на Украине приравнивается к объявлению войны России, Великобритания должна это понимать, написал в телеграм зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев. Медведев оценил новый фронт американцев в Йемене

Так он прокомментировал визит премьер-министра Британии Риши Сунака в Киев.

Медведев напомнил слова главы британского правительства о намерении подписать с Украиной "историческое соглашение" в области обороны.

"Как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода?", — задался вопросом политик.

Медведев также выразил надежду на осознание "наглыми" британцами, что размещение на Украине воинского контингента станет объявлением войны России.