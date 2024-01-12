МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям согласовала дополнительные меры по минимизации рисков на территориях отдельных субъектов России, сообщается на сайте Кремля. Минфин перейдет к продажам валюты с 15 января

"С докладами выступили представители Минфина, Федеральной пробирной палаты, ФТС, Росфинмониторинга, Банка России. На основании аналитических материалов Росфинмониторинга и Центробанка согласованы дополнительные меры по минимизации рисков незаконных финансовых операций на территориях отдельных субъектов Российской Федерации", — следует из сообщения. Отмечается, что заседание прошло под руководителя администрации президента Антона Вайно в режиме видео­конференции.

Согласно сообщению, по итогам заседания федеральные государственные органы получили конкретные поручения и рекомендации по осуществлению взаимодействия, информационного обмена, а также по подготовке инициатив по изменению отдельных положений законодательства.

Ранее МВД России и Росфинмониторинг сообщали о росте региональных "теневых площадок", деятельность которых напрямую связана с поступлением бюджетных средств, в том числе выделяемых на крупные инвестиционные проекты и программы.