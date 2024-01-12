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В Кремле согласовали меры, призванные минимизировать незаконные финоперации
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Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям согласовала дополнительные меры по минимизации рисков на территориях отдельных субъектов России,... ПРАЙМ, 12.01.2024
новости, россия, кремль, финансовые операции
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям согласовала дополнительные меры по минимизации рисков на территориях отдельных субъектов России, сообщается на сайте Кремля.
"С докладами выступили представители Минфина, Федеральной пробирной палаты, ФТС, Росфинмониторинга, Банка России. На основании аналитических материалов Росфинмониторинга и Центробанка согласованы дополнительные меры по минимизации рисков незаконных финансовых операций на территориях отдельных субъектов Российской Федерации", — следует из сообщения. Отмечается, что заседание прошло под руководителя администрации президента Антона Вайно в режиме видеоконференции.
Согласно сообщению, по итогам заседания федеральные государственные органы получили конкретные поручения и рекомендации по осуществлению взаимодействия, информационного обмена, а также по подготовке инициатив по изменению отдельных положений законодательства.
Ранее МВД России и Росфинмониторинг сообщали о росте региональных "теневых площадок", деятельность которых напрямую связана с поступлением бюджетных средств, в том числе выделяемых на крупные инвестиционные проекты и программы.