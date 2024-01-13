С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — ПРАЙМ. Горение на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга составляет 4 тысячи квадратных метров, заявило городское управление МЧС России. Wildberries с 8 января увеличит комиссию для продавцов электроники

Ранее там был локализован пожар на площади 70 тысяч квадратных метров.

"По состоянию на 17.30 ранг пожара №2, площадь горения в завалах составляет 4000 квадратных метров", – информирует ведомство в своем Telegram-канале.

Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило в своем Telegram-канале, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров. В компании Wildberries подтвердили факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. В экстренных службах агентству рассказали, что во время пожара произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров.