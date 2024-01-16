МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Киев пользуется вооруженным конфликтом, чтобы ограничить влияние олигархов. Из-за военных действий богатейшие люди страны теряют миллиарды, а команда Владимира Зеленского последовательно уничтожает их политический вес, пишет The New York Times. В Крыму оценили пользу от национализация активов украинских олигархов

Боевые действия на "Азовстали" в Мариуполе стали знаковым моментом в первые месяцы военной операции России на Украине, напоминает автор статьи Мее Констан. Этим заводом владела группа "Метинвест", принадлежащая богатейшему бизнесмену Украины Ринату Ахметову. Именно его долгое время называли "хозяином Донбасса", до начала конфликта на Украине его состояние оценивали в 22 миллиарда долларов.

Но после разрушения завода в Мариуполе, на который приходилась пятая часть производства стали в стране, Ахметов потерял не только миллиарды долларов, но и влияние на всю экономику Украины, пишет NYT.

В целом же, за первый год военных действий совокупное состояние двадцати самых богатых украинцев уменьшилось более чем на 20 миллиардов долларов. Но куда значительнее пострадало их политическое влияние. Олигархов лишили медийного бизнеса, благодаря которому они могли влиять на общество и власть. В частности, Ахметов еще в июле 2022 года передал государству свои лицензии на телевизионные и печатные СМИ. На Украине выдвинули новые обвинения в отношении Коломойского

И сейчас команда, сидящая на Банковой улице в Киеве, намерена воспользоваться полномочиями военного времени, чтобы полностью порвать с олигархами. В сентябре полиция арестовала Игоря Коломойского* по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. Киев добивается экстрадиции из Франции украинского олигарха Константина Жеваго, обвиняя его в мошенничестве, и Дмитрия Фирташа, подозреваемого в присвоении денежных средств, перечисляет автор статьи.

Собеседники издания отмечают, что на Украине выстраивается государственный капитализм, и опасность представляют уже не старые олигархи, а новые, которые получают выгоду от вооруженного конфликта за счет перераспределения собственности и ресурсов.

При этом, например, Игорь Коломойский* в ходе избирательной кампании 2019 года поддерживал нынешнего президента Украины. Кроме того, Зеленский до президентства сотрудничал с телеканалом "1+1", который принадлежал Коломойскому. Но с тех пор Зеленский неоднократно утверждал, что миллиардер не имеет на него никакого влияния.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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