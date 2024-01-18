МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Конфискация российских активов не станет панацей для Киева, сообщила представитель Соединенных Штатов по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер на заседании в Давосе. Ее слова приводит издание Reuters. ЦБ наносит ответный удар. СМИ узнали, как Россия хочет защищать свои активы

"Первое, что вы знаете, это то, что необходимо привлечь массу юристов. Никаких решений принято не было. Если решение будет принято, оно в конечном итоге будет коллективным. Ошибочно думать, что это будет эффектом панацеи", — отметила Прицкер.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен выражала обеспокоенность по поводу отсутствия у США юридических полномочий для конфискации замороженных российских активов, хранящихся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, но недавно она поддержала просьбу лидеров стран G7 изучить возможности конфискации на основе международного права. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо отмечал, что конфискация замороженных активов возможна, но для этого необходим четкий механизм.

По данным издания, львиная доля активов — по сути, ценные бумаги, в которые вложился российский Центробанк, — заморожена в Euroclear, депозитарии, расположенном в Брюсселе.

По словам де Кроо, некоторые ценные бумаги имеют срок погашения и, следовательно, конвертируются в наличные — операция, которая облагается налогом в размере 25 процентов. "Если есть какие-либо доходы, облагаемые налогом, мы изолируем их, чтобы направить их на Украину", — сказал бельгийский премьер.

После начала СВО Евросоюз и страны Большой Семерки заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило.