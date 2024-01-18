Reuters: в США заявили, что конфискация активов РФ не станет панацеей для Киева
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Конфискация российских активов не станет панацей для Киева, сообщила представитель Соединенных Штатов по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер на заседании в Давосе. Ее слова приводит издание Reuters.
"Первое, что вы знаете, это то, что необходимо привлечь массу юристов. Никаких решений принято не было. Если решение будет принято, оно в конечном итоге будет коллективным. Ошибочно думать, что это будет эффектом панацеи", — отметила Прицкер.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен выражала обеспокоенность по поводу отсутствия у США юридических полномочий для конфискации замороженных российских активов, хранящихся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, но недавно она поддержала просьбу лидеров стран G7 изучить возможности конфискации на основе международного права. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо отмечал, что конфискация замороженных активов возможна, но для этого необходим четкий механизм.
По данным издания, львиная доля активов — по сути, ценные бумаги, в которые вложился российский Центробанк, — заморожена в Euroclear, депозитарии, расположенном в Брюсселе.
По словам де Кроо, некоторые ценные бумаги имеют срок погашения и, следовательно, конвертируются в наличные — операция, которая облагается налогом в размере 25 процентов. "Если есть какие-либо доходы, облагаемые налогом, мы изолируем их, чтобы направить их на Украину", — сказал бельгийский премьер.
После начала СВО Евросоюз и страны Большой Семерки заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило.
https://1prime.ru/News/20240118/842830358.html