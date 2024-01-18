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Зеленский запретил украинцам "просто дышать воздухом"
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Владимир Зеленский заявил на форуме в Давосе, что украинцам нельзя "просто дышать воздухом". Его слова приводит РИА Новости. Всемирный экономический форум (ВЭФ) — швейцарская... ПРАЙМ, 18.01.2024
новости, в мире, владимир зеленский, украина, сво
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил на форуме в Давосе, что украинцам нельзя "просто дышать воздухом". Его слова приводит РИА Новости.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) — швейцарская неправительственная организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе. В конце января 2024 года проходит 54-й ежегодный форум.
"Нельзя просто дышать воздухом, у нас война, поэтому ты либо работаешь, либо воюешь, и это факт", — сказал Зеленский.
На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация и режим военного положения. Мужчинам 18-60 лет запрещено покидать страну. Повестки вручают в любом месте, практикуются облавы на призывников.