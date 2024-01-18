МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил на форуме в Давосе, что украинцам нельзя "просто дышать воздухом". Его слова приводит РИА Новости. На Украине рассказали о новой уловке уклонистов

Всемирный экономический форум (ВЭФ) — швейцарская неправительственная организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе. В конце января 2024 года проходит 54-й ежегодный форум.

"Нельзя просто дышать воздухом, у нас война, поэтому ты либо работаешь, либо воюешь, и это факт", — сказал Зеленский.

На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация и режим военного положения. Мужчинам 18-60 лет запрещено покидать страну. Повестки вручают в любом месте, практикуются облавы на призывников.