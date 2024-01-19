МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе инвестиционного круглого стола в Риме заявил, что в республике насчитывается более 5 тысяч неразведанных месторождений стоимостью свыше 46 триллионов долларов. Россия и Казахстан договорились нарастить объем транзита нефти в Китай

В рамках официального визита в Рим Токаев выступил на инвестиционном круглом столе "Казахстан-Италия", в котором приняли участие порядка 30 компаний.

"По оценкам Всемирного банка, в Казахстане насчитывается более 5 тысяч неразведанных месторождений стоимостью свыше 46 триллионов долларов. Сегодня мы уже производим 19 из 34 важнейших видов сырья, необходимых для экономики Европейского Союза. Месторождения еще 9 видов полезных ископаемых, таких как кобальт, вольфрам, литий и другие, могут быть освоены при наличии необходимых инвестиций", — сказал Токаев.

Учитывая технологическую революцию и прогнозируемый рост мирового спроса, лидер Казахстана призвал итальянский бизнес к сотрудничеству в области добычи и переработки критически важного сырья. Также речь шла о перспективах взаимодействия в сфере возобновляемой энергетики.

"Наш потенциал в сфере возобновляемой энергетики оценивается в 1 триллион кВт/ч. Он вызвал интерес у таких крупнейших мировых компаний, как французская Total, саудовская ACWA Power, Masdar из ОАЭ и немецко-шведская Svevind Energy Group. Эти компании намерены реализовать проекты по генерации 43 ГВт возобновляемой энергии. Как мне известно, в Италии треть электроэнергии вырабатывается за счет "зеленых" источников. Учитывая имеющийся опыт, итальянские компании могли бы пополнить эти ряды", – отметил Токаев.

Он подчеркнул, что Казахстан стал первой страной в регионе, ратифицировавшей Парижское соглашение и взявшей на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности до 2060 года.