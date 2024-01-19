МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за 2023 год снизилось в 4,7 раза по сравнению с 2022 годом и составило 50,2 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России. В ЦБ РФ зафиксировали рост валютных сбережений россиян

"В 2023 году профицит счета текущих операций составил 50,2 миллиарда долларов США (238,0 миллиарда долларов США в 2022 году)", — говорится в сообщении регулятора.

Положительное сальдо внешней торговли РФ товарами в 2023 году также снизилось до 118,3 миллиарда долларов с 315,6 миллиарда в 2022 году. "По сравнению с 2022 годом уменьшение положительного сальдо торгового баланса на 197,3 миллиарда долларов США, до 118,3 миллиарда долларов США, произошло за счет сокращения экспорта на 169,4 миллиарда долларов США, до 422,7 миллиарда долларов США", — говорится в сообщении регулятора.