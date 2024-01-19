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ЦБ оценил профицит текущего счета платежного баланса России
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Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за 2023 год снизилось в 4,7 раза по сравнению с 2022 годом и составило 50,2 миллиарда долларов, свидетельствуют... ПРАЙМ, 19.01.2024
банки, финансы, экономика, новости, россия, цб, профицит
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за 2023 год снизилось в 4,7 раза по сравнению с 2022 годом и составило 50,2 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России.
"В 2023 году профицит счета текущих операций составил 50,2 миллиарда долларов США (238,0 миллиарда долларов США в 2022 году)", — говорится в сообщении регулятора.
Положительное сальдо внешней торговли РФ товарами в 2023 году также снизилось до 118,3 миллиарда долларов с 315,6 миллиарда в 2022 году. "По сравнению с 2022 годом уменьшение положительного сальдо торгового баланса на 197,3 миллиарда долларов США, до 118,3 миллиарда долларов США, произошло за счет сокращения экспорта на 169,4 миллиарда долларов США, до 422,7 миллиарда долларов США", — говорится в сообщении регулятора.