"Парламентская газета": Ford Focus и Ford Mondeo из гаража Госдумы распродают
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Иномарки из гаража Госдумы выставили на продажу, на вырученные деньги закупят отечественные автомобили. Об этом со ссылкой на Управление делами президента сообщает "Парламентская газета".
В конце 2023 года подведомственные управделами президента автотранспортные учреждения закупили более сотни автомобилей LADA Vesta. Из них более тридцати выделены для обслуживания парламентариев и сотрудников аппарата. В дальнейшем предстоит заменить четверть служебного автопарка. Прежде всего, автомобили, выработавшие свой ресурс или требующие дорогого ремонта.
"Выбывшие автомобили — преимущественно марки Ford Focus и Ford Mondeo 2008-2014 годов выпуска — реализуются в установленном порядке на открытых аукционных торгах, — сообщили в Управлении делами президента. — Вырученные деньги расходуются на закупку новых автомобилей и оборудования к ним".
По подсчетам Минпромторга, отечественные предприятия выпускают более двадцати моделей, способных удовлетворить потребности различных уровней должностных лиц. Помимо "Лады" и "Москвичей", ведомством рекомендованы внедорожники, пикапы и микроавтобусы УАЗ ("Патриот", "Профи", "Хантер"), автомобили представительского класса Aurus Senat и Komendant.
Транспортным обслуживанием высших органов государственной власти — Администрации президента, Федерального собрания, правительства — занимается Автотранспортный комбинат Управления делами президента. В основном там представлены автомобили BMW, Ford, Hyundai отечественной сборки.
Российские парламентарии частично ездят на собственных авто, но могут и заказывать машины из автопарка Управделами президента. Персонально закрепленный транспорт положен только руководителям комитетов и зампредам, а также депутатам-инвалидам и депутатам-женщинам. У различных учреждений и ведомств также есть корпоративные автопарки.
https://1prime.ru/News/20240123/842868763.html