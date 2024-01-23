МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Иномарки из гаража Госдумы выставили на продажу, на вырученные деньги закупят отечественные автомобили. Об этом со ссылкой на Управление делами президента сообщает "Парламентская газета". "Будет скромнее". Сколько чиновники потратят на новые автомобили

В конце 2023 года подведомственные управделами президента автотранспортные учреждения закупили более сотни автомобилей LADA Vesta. Из них более тридцати выделены для обслуживания парламентариев и сотрудников аппарата. В дальнейшем предстоит заменить четверть служебного автопарка. Прежде всего, автомобили, выработавшие свой ресурс или требующие дорогого ремонта.

"Выбывшие автомобили — преимущественно марки Ford Focus и Ford Mondeo 2008-2014 годов выпуска — реализуются в установленном порядке на открытых аукционных торгах, — сообщили в Управлении делами президента. — Вырученные деньги расходуются на закупку новых автомобилей и оборудования к ним".

По подсчетам Минпромторга, отечественные предприятия выпускают более двадцати моделей, способных удовлетворить потребности различных уровней должностных лиц. Помимо "Лады" и "Москвичей", ведомством рекомендованы внедорожники, пикапы и микроавтобусы УАЗ ("Патриот", "Профи", "Хантер"), автомобили представительского класса Aurus Senat и Komendant.

Транспортным обслуживанием высших органов государственной власти — Администрации президента, Федерального собрания, правительства — занимается Автотранспортный комбинат Управления делами президента. В основном там представлены автомобили BMW, Ford, Hyundai отечественной сборки.

Российские парламентарии частично ездят на собственных авто, но могут и заказывать машины из автопарка Управделами президента. Персонально закрепленный транспорт положен только руководителям комитетов и зампредам, а также депутатам-инвалидам и депутатам-женщинам. У различных учреждений и ведомств также есть корпоративные автопарки.